Три "Байрактари" для ЗСУ: Сергій Притула у день народження вирішив зібрати кошти на найкращий подарунок

22 червня український телеведучий та волонтер Сергій Притула святкує 41-річчя. У свій день народження іменинник разом зі своїм благодійним фондом запустив новий масштабний проект, у рамках якого планує зібрати кошти на купівлю трьох "Байрактарів" для ЗСУ, інформує Апостроф.

"Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все про що я мрію у свій ДН – це наша Перемога! І разом з командою фонду я намагаюсь робити все залежне для її наближення. Ми хочемо придбати для ЗСУ 3 "пташки" Байрактар, які будуть допомагати це робити!", - написав Притула в Instagram та закликав українців приєднатися до збору коштів.


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Публікація від Сергій Притула (@siriy_ua)

"Допоможіть нам реалізувати цю мрію! Адже вона і Ваша! Годі просто лайкати відосики з результатами роботи Байрактарів. Давайте станемо співавторами цих відео! Кошти колосальні, але чи є щось дорожчим за життя наших воїнів?!!", - зазначив він.

На реалізацію проекту "Народний Байрактор" потрібна космічна сума – 15 мільйонів доларів. Початок збору поклав Фонд Сергія Притули, який вніс у скарбничку перші 2 мільйони доларів. Залишилось зібрати ще 13 мільйонів.

Сергій Притула запрошує приєднатися до акції як традиційних донорів, які щомісяця зі своєї зарплати перераховують кошти до його фонду, так і підприємців та великий бізнес.

Збір коштів триватиме тиждень – з 22 до 29 червня. У його межах фонд проведе кілька проектів. Почнуть з аукціону картини Сергія Притули "Батько і мати. Два сонця гарячих", далі запустять унікальну NFT-колекцію персоналізованих підписів на борту "Байрактара" для тих, хто готовий долучитися до збору та задонатити криптовалютою.

Фото: instagram.com/siriy_ua


Наталка Лавринець, Апостроф





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