Новостей.COM ⇒
2022-06-22
З'явилося фото та відео обстрілу території біля "Донбас Арени" у Донецьку
Снаряди прилетіли поблизу стадіону.
"Шахтар" не грає у рідному Донецьку вже вісім років© Фото из открытых источников
З'явилося фото та відео обстрілу території біля "Донбас Арени" у Донецьку.
Під удар потрапила територія поблизу розкішного стадіону в окупованому місті, інформує
На фото чітко видно газон, що обгорів, поряд зі стадіоном. І навіть землю, що диміла після нового обстрілу.
Нагадаємо, "Донбас Арену" було відкрито влітку 2009 року та стало домашнім стадіоном донецького "Шахтаря". Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США.
Після початку бойових дій у 2014 році "гірники" залишили Донецьк та проводили свої матчі в інших містах України.
Олексій Леонічев, ZN.ua