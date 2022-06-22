З'явилося фото та відео обстрілу території біля "Донбас Арени" у Донецьку

Снаряди прилетіли поблизу стадіону.

З'явилося фото та відео обстрілу території біля
"Шахтар" не грає у рідному Донецьку вже вісім років
© Фото из открытых источников

З'явилося фото та відео обстрілу території біля "Донбас Арени" у Донецьку.

Під удар потрапила територія поблизу розкішного стадіону в окупованому місті, інформує Telegram-канал "Типовий Донецьк".

На фото чітко видно газон, що обгорів, поряд зі стадіоном. І навіть землю, що диміла після нового обстрілу.

Нагадаємо, "Донбас Арену" було відкрито влітку 2009 року та стало домашнім стадіоном донецького "Шахтаря". Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США.

Після початку бойових дій у 2014 році "гірники" залишили Донецьк та проводили свої матчі в інших містах України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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