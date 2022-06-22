Могли влучити у склад боєприпасів ворога: на Херсонщині спалахнула потужна пожежа, фото

Вранці в середу, 22 червня, у Білозерському районі Херсонської області, де ЗСУ прорвали першу лінію оборони, спалахнула пожежа, у небо піднявся стовп густого диму. За припущеннями місцевих жителів, спалах міг стати результатом удару українських захисників по складу боєприпасів ворога, інформує Апостроф.

Про це пише Telegram-канал "Х**вий Херсон".

За словами очевидців, сильну пожежу було видно з боку Чорнобаївки. Пізніше стало зрозуміло, що спалах виник біля села Киселівка.

"Повідомляють, що наші влучили у склад боєприпасів окупантів біля Киселівки. Слава ЗСУ!" – йдеться у повідомленні.


Олена Руденко, Апостроф





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