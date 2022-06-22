У телефоні знайшли багато "цікавого": на в'їзді до Києва затримали прихильника "руского міра", фото

Працівники Державної прикордонної служби України зупинили на в'їзді до столиці - Києва - чоловіка, який виявився прихильником "руского міра" та зберігав на телефоні інформацію антиукраїнського характеру, інформує Апостроф .

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Затриманий виявився громадянином України 1984 року народження з Луганської області. У його мобільному телефоні прикордонники виявили інформацію, що носить антиукраїнський характер, зокрема, безліч російських пропагандистських телеграм-каналів та листування з мешканцями так званої "ЛНР", одного з яких він закликав помолитися за російських окупантів.

Прикордонники передали чоловіка для подальших правових дій співробітникам Національної поліції.