Одеський ляльковий театр послав Путіна у пекло до диктаторів

Одеський академічний театр ляльок продовжує працювати в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Так, у театрі вже почали працювати над новою постановкою за п’єсою Наталії Ворожбит «Зерносховище» про трагедію Голодомору. Втім, робота у театрі йшла і відразу після початку агресії, тоді, у режимі онлайн презентували антивоєнні міні-вистави «Путін у пеклі» та «Останній дзвінок з бункера». Про нові проекти театру розповідає на своїй сторінці на Facebook театральний критик Олег Вергеліс.