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2022-06-22
Одеський ляльковий театр послав Путіна у пекло до диктаторів
Прем’єра вистави «Путін у пеклі» відбувалася онлайн.
Одеський ляльковий театри поставив виставу про Путіна в пеклі© Одеський академічний театр ляльок
Одеський академічний театр ляльок продовжує працювати в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Так, у театрі вже почали працювати над новою постановкою за п’єсою Наталії Ворожбит «Зерносховище» про трагедію Голодомору. Втім, робота у театрі йшла і відразу після початку агресії, тоді, у режимі онлайн презентували антивоєнні міні-вистави «Путін у пеклі» та «Останній дзвінок з бункера». Про нові проекти театру
Фаїна Вауліна, ZN.ua