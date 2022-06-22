Одеський ляльковий театр послав Путіна у пекло до диктаторів

Прем’єра вистави «Путін у пеклі» відбувалася онлайн.

Одеський ляльковий театр послав Путіна у пекло до диктаторів
Одеський ляльковий театри поставив виставу про Путіна в пеклі
© Одеський академічний театр ляльок

Одеський академічний театр ляльок продовжує працювати в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Так, у театрі вже почали працювати над новою постановкою за п’єсою Наталії Ворожбит «Зерносховище» про трагедію Голодомору. Втім, робота у театрі йшла і відразу після початку агресії, тоді, у режимі онлайн презентували антивоєнні міні-вистави «Путін у пеклі» та «Останній дзвінок з бункера». Про нові проекти театру розповідає на своїй сторінці на Facebook театральний критик Олег Вергеліс.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко несподівано полетів до Путіна: карта польоту та всі подробиціЛукашенко несподівано полетів до Путіна: карта польоту та всі подробиці
Носив ядерну валізку: охоронця Путіна знайшли важко пораненим в Підмосков'їНосив ядерну валізку: охоронця Путіна знайшли важко пораненим в Підмосков'ї
У Путіна та Лаврова відреагували на заборону Литвою транзиту до Калінінградської областіУ Путіна та Лаврова відреагували на заборону Литвою транзиту до Калінінградської області
Ветерани боїв за ДАП і Дебальцеве називають битву в Мощуні пеклом: з’явилась документалкаВетерани боїв за ДАП і Дебальцеве називають битву в Мощуні пеклом: з’явилась документалка
Лукашенко занервував напередодні візиту Путіна, розкрита причина: "Не чекає нічого хорошого"Лукашенко занервував напередодні візиту Путіна, розкрита причина: "Не чекає нічого хорошого"
Путіна підсиджують: названо ім'я політика, який мітить у президенти рф і обіцяє анексувати всю УкраїнуПутіна підсиджують: названо ім'я політика, який мітить у президенти рф і обіцяє анексувати всю Україну
"Далі буде тільки гірше": у спецслужбах путіна розкол, експерт поділився деталями"Далі буде тільки гірше": у спецслужбах путіна розкол, експерт поділився деталями
У Львові горів "будинок Путіна": фото та відео пожежі у церквіУ Львові горів "будинок Путіна": фото та відео пожежі у церкві
У Петербурзі обстріляли "статую путіна", момент потрапив на відео: "Ось вона - народна любов"У Петербурзі обстріляли "статую путіна", момент потрапив на відео: "Ось вона - народна любов"
"Ланцюгова собачка путіна" заістерила після заяви Токаєва: "Не допомагає росії у війні проти України""Ланцюгова собачка путіна" заістерила після заяви Токаєва: "Не допомагає росії у війні проти України"
Последние новости
Подгружаем последние новости