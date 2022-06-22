Білоруських військ біля кордонів України недостатньо для нападу — МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що 4 тисяч військ Білорусі біля українського кордону недостатньо, аби організувати прорив. Про це він розповів під час телемарафону .

Він також нагадав, що сьогодні у Мінську повинна відбутися зустріч російського диктатора Владіміра Путіна та самопроголошеного президента РБ Аляксандра Лукашенка. Денисенко вважає, що президент РФ знову намагатиметься схилити свого колегу все ж вступу в війну проти України, та Лукашенко, ймовірно, знову намагатиметься викрутитися.

"Говорити про те, що ми стоїмо на порозі масштабного наступу зі сторони Білорусі поки що, на щастя, не доводиться. Але ми змушені тримати достатньо великі частини й угруповання, щоб уникнути навіть теоретично цієї можливості", – підкреслив Денисенко.