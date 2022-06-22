Робота безпілотника? У Ростовській області спалахнув нафтопереробний завод Медведчука: відео

Вранці в середу, 22 червня, в Росії спалахнула потужна пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області. За словами очевидців, він виник після вибуху.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі український журналіст Денис Казанський, інформує Апостроф.

"У Ростовській області горить Новошахтинський нафтопереробний завод, який належить Віктору Медведчуку. За попередньою інформацією, пожежа почалася після вибуху", - пише він.


Очевидці також повідомляють, що на завод, ймовірно, скинули вибухівку з безпілотника.

Увага! У відео є нецензурна лексика


Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа охопила площу 50 квадратних метрів, загрози поширення, нібито немає.


Олена Руденко, Апостроф





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