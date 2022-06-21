Для вирішення проблеми вивезення українського зерна з Одеси залишилися лічені тижні - Ліз Трас

Глава зовнішньополітичного відомства Великобританії повідомила, що у середу вирушає до Туреччини з метою обговорити шляхи допомоги українській стороні у вивезенні зерна з Одеси. За словами Ліз Трас, на пошуки вирішення проблеми залишилися лічені тижні.

Про це глава британського МЗС повідомила у своєму виступі у парламенті Великобританії, повідомляє "Голос Америки".