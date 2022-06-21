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2022-06-21
Для вирішення проблеми вивезення українського зерна з Одеси залишилися лічені тижні - Ліз Трас
Завтра в Туреччині глава бітанського МЗС обговорюватиме шляхи допомоги українській стороні у вивезенні зерна з Одеси, інформує
© МЗС Великої Британії
Глава зовнішньополітичного відомства Великобританії повідомила, що у середу вирушає до Туреччини з метою обговорити шляхи допомоги українській стороні у вивезенні зерна з Одеси. За словами Ліз Трас, на пошуки вирішення проблеми залишилися лічені тижні.
Про це глава британського МЗС повідомила у своєму виступі у парламенті Великобританії, повідомляє "Голос Америки".
Юлія Мельничук, ZN.ua