Росія на навчаннях імітує ракетні удари по Естонії — Міноборони Естонії

Між РФ та членом НАТО ситуація напружена.

Росія на навчаннях імітує ракетні удари по Естонії — Міноборони Естонії
© Минобороны РоSSии/t.me

Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по території Естонії. Про це повідомило Міноборони Естонії, передає Bloomberg.

У Міноборони країни попереджають про ескалацію напруженості між РФ та членом НАТО.

Також у відомстві наголошують, що саме напередодні саміту НАТО посилилася провокаційна поведінка на кордоні Естонії з Росією. Саміт заплановано наступного тижня у Мадриді.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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