Росія на навчаннях імітує ракетні удари по Естонії — Міноборони Естонії

Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по території Естонії. Про це повідомило Міноборони Естонії, передає Bloomberg .

У Міноборони країни попереджають про ескалацію напруженості між РФ та членом НАТО.

Також у відомстві наголошують, що саме напередодні саміту НАТО посилилася провокаційна поведінка на кордоні Естонії з Росією. Саміт заплановано наступного тижня у Мадриді.