Новостей.COM ⇒
2022-06-21
Росія на навчаннях імітує ракетні удари по Естонії — Міноборони Естонії
Між РФ та членом НАТО ситуація напружена.
© Минобороны РоSSии/t.me
Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по території Естонії. Про це повідомило Міноборони Естонії, передає
У Міноборони країни попереджають про ескалацію напруженості між РФ та членом НАТО.
Також у відомстві наголошують, що саме напередодні саміту НАТО посилилася провокаційна поведінка на кордоні Естонії з Росією. Саміт заплановано наступного тижня у Мадриді.
Таїсія Ястремська, ZN.ua