Військові РФ захопили селище Тошківка на Луганщині — Гайдай

Російські війська встановили контроль над селищем Тошківка в Сєвєродонецькому районі Луганської області. Цю інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону .

"Так, на жаль, ворог мав успіх. У цьому напрямку вони кинули величезну кількість техніки, особового складу — більше півтори батальйонної тактичної групи важкої техніки і величезну кількість особового складу. І дійсно мали успіхи й захопили Тошківку на сьогоднішній день", — заявив Гайдай.

Він розповів, що зараз окупанти обстрілюють усю підконтрольну Україні територію Луганщини та не полишають спроб оточити наших захисників, заволодівши трасою Лисичанськ- Бахмут. Однак у цьому вони не мають успіхів.

Голова ОВА запевнив, що українські військові розуміють ситуацію в регіоні та готові до різних варіантів розвитку подій. Зокрема, бійці ЗСУ не бояться, що можуть бути оточені.

Також, за словами Гайдая, росіяни почали ще сильніше обстрілювати місто Лисичанськ.

"Це і "піони", і авіабомби, і ракети, і системи залпового вогню. Вони просто там нищать усе. Дуже потужні артобстріли. Особливо вчора. Цілий день гатили, розбивали вщент будівлі", — додав очільник Луганської ОВА.