У селі на Харківщині через російський обстріл загинула 8-річна дівчинка

Мати дівчинки - жива, але поранена.

Під час обстрілу в Безруках, Дергачівської громади, загинула 8-річна дівчинка. Її мати отримала поранення. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму Telegram-каналі.

"За весь час повномасштабної війни від рук окупантів на Харківщині загинули уже 43 дитини. Ще 130 дітей отримали поранення. На жаль, ці цифри зростають", - сказано у повідомленні голови ОВА.

Синєгуб також зазначив, те, що робить зараз Росія на Харківщині – військовий злочин.

"Окупанти цілком усвідомлено б'ють по житлових районах, де немає жодних воєнних об'єктів. Це справжній тероризм проти мирного населення. Але харків'ян не залякати", - впевнений він, інформує ZN.ua.

За словами голови ОВА, російські окупанти уже програли битву за Харків і зараз, тероризують мирне населення і готуються до реваншу. Але у них немає жодних шансів захопити місто.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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