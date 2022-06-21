У ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської армії

У ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської армії

Ворог в України один - росія, але навіть не дивлячись на те, що нинішню війну можна вважати "чорно-білою", знайшлися ті росіяни, які пішли воювати на боці України проти путінського режиму.

Про це повідомило російське опозиційне видання «Ранок лютого».

«Підняти зброю проти своєї країни – це дуже серйозний життєвий вибір, для якого недостатньо простої ненависті до правлячого режиму», - йдеться у публікації.

На сайті зазначено, що росіян, які пішли воювати на боці України, насправді більше, ніж може здатися на перший погляд. У росіян, які пішли проти путінського режиму, підтримавши Україну, є навіть окремий легіон – «Свобода росії».

«З української сторони воює стільки російських громадян, що звичайними законами математики це не пояснити. Як відомо, існує навіть легіон «Свобода росії», у лавах якого росіяни борються», - зазначено у публікації.


user, politeka.net





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
У селі на Харківщині через російський обстріл загинула 8-річна дівчинкаУ селі на Харківщині через російський обстріл загинула 8-річна дівчинка
Британія є головним драйвером підтримки України, смикає всі країни Європи, - Тарас ЗагороднійБританія є головним драйвером підтримки України, смикає всі країни Європи, - Тарас Загородній
У Росгвардії провели кадрові перестановки на фоні значних втрат у війні проти України – ГУР МОУУ Росгвардії провели кадрові перестановки на фоні значних втрат у війні проти України – ГУР МОУ
Олександр Курбан про боягузтво росіян піти проти влади: «вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?»Олександр Курбан про боягузтво росіян піти проти влади: «вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?»
Протести київських підприємців: як столична влада захист України перетворила на покаранняПротести київських підприємців: як столична влада захист України перетворила на покарання
Вчителям з України дозволять працювати у ПольщіВчителям з України дозволять працювати у Польщі
У перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитуванняУ перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитування
У російській армії ще 300 убитих: зведення Генштабу ЗСУ про втратиУ російській армії ще 300 убитих: зведення Генштабу ЗСУ про втрати
У Кремлі заговорили про затяжну війну проти УкраїниУ Кремлі заговорили про затяжну війну проти України
Путіна підсиджують: названо ім'я політика, який мітить у президенти рф і обіцяє анексувати всю УкраїнуПутіна підсиджують: названо ім'я політика, який мітить у президенти рф і обіцяє анексувати всю Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости