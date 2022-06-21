У ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської армії

Ворог в України один - росія, але навіть не дивлячись на те, що нинішню війну можна вважати "чорно-білою", знайшлися ті росіяни, які пішли воювати на боці України проти путінського режиму.

Про це повідомило російське опозиційне видання «Ранок лютого».

«Підняти зброю проти своєї країни – це дуже серйозний життєвий вибір, для якого недостатньо простої ненависті до правлячого режиму», - йдеться у публікації.

На сайті зазначено, що росіян, які пішли воювати на боці України, насправді більше, ніж може здатися на перший погляд. У росіян, які пішли проти путінського режиму, підтримавши Україну, є навіть окремий легіон – «Свобода росії».

«З української сторони воює стільки російських громадян, що звичайними законами математики це не пояснити. Як відомо, існує навіть легіон «Свобода росії», у лавах якого росіяни борються», - зазначено у публікації.