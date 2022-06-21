"У росії немає сил, щоб взяти Харків": Подоляк розкрив справжню мету окупантів у місті

З військової точки зору удари по житловій інфраструктурі міста не мають сенсу.

Про це у своєму Телеграм-каналі розповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Як відомо, в останні дні обстріли Харкова з боку російських військових помітно посилилися. Зокрема, 21 червня в результаті ударів окупантів по місту чотири людини загинули і ще 10 отримали поранення.

Подоляк підкреслив, що з військової точки зору обстріли житлових кварталів Харкова не мають ніякого значення. Однак, росія явно вибрала в якості аргументу принцип "стріляємо тільки тому, що можемо", зазначає радник глави ОП.

"У Росії явно немає сил, щоб взяти Харків. Але у Москви і немає такої мети. Їх мета-завдати максимальної шкоди місту і помститися його жителям. Показати Харкову справжні принади "російського світу" і "дружби народів" – "Гради", "Урагани", "Смерчі", - написав Подоляк.

Він пояснив, що Харкову Росія мститься за поламані плани Кремля спочатку в 2014, а потім і в 2022 році, коли в лютому місто з перших днів війни взяло удар на себе, але при цьому не зламалося.

При цьому радник глави ОП упевнений, що росіянам і в майбутньому не вдасться домогтися свого в Харкові.

"Харків стояв, стоїть і буде стояти. Місто-герой вистоїть, відбудується і знову буде в рейтингах найкрасивіших і комфортних міст України. Да ладно, швидше, найкомфортніших міст Європи", - впевнено підсумував Подоляк.