Глава Мін'юсту США обіцяє допомогти Україні покарати військових злочинців

Голова Міністерства юстиції, генеральний прокурор Меррік Гарланд із вівторка перебуває в Україні, повідомляє “Голос Америки”.

Мета його поїздки – скоординувати зусилля щодо виявлення, затримання та передання суду причетних до військових злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну.