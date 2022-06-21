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2022-06-21
Глава Мін'юсту США обіцяє допомогти Україні покарати військових злочинців
"Сполучені Штати посилають недвозначний сигнал - сховатися ніде", - заявив Меррік Гарланд, інформує ZN.ua.
Голова Міністерства юстиції, генеральний прокурор Меррік Гарланд із вівторка перебуває в Україні, повідомляє “Голос Америки”.
Мета його поїздки – скоординувати зусилля щодо виявлення, затримання та передання суду причетних до військових злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну.
Виступаючи перед журналістами в Україні, Гарланд сказав: "Я тут, щоб висловити непохитну підтримку народу України з боку США в ситуації нічим не спровокованого і не має виправдання російського вторгнення".
Юлія Мельничук, ZN.ua