Окупантам дуже важко: ЗСУ просунулися ближче до Херсона, свіжа карта

Незважаючи на оборону з боку російських окупантів, Збройні сили України просуваються в Херсонській області.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила Наталія Гуменюк, голова прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" ЗСУ.

За словами Гуменюк, російським окупантам доводиться дуже важко – вони спорудили потужну систему оборони та облаштують другий та третій рубежі. Але ЗСУ витісняють їх із займаних позицій.