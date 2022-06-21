Тремти, ворог! ЗСУ отримали німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000, фото

У Збройних силах України на озброєнні з’явилися німецькі самохідні гармати-гаубиці "Panzerhaubitze2000". З ними працюють підготовлені українські екіпажі, інформує Апостроф .

Про це розповів очільник Міністерства оборони Олексій Резніков у Facebook.

За його словами, це вже шостий вид артилерії 155 мм калібру, який посилює українську оборону.

"Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього “клубу найкращих” долучився й Ph2000”, – зауважив він.

Міністр переконаний, що головнокомандувач української армії генерал Валерій Залужний ефективно застосує німецькі гармати на полі бою у боротьбі проти російської навали.

Також подякував артилеристам, котрі “стали всесвітньою легендою”, та німецьким партнерам за надану підтримку, зокрема міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та главі Міноборони Нідерландів Кайсі Оллонґрен.

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) є німецькою самохідною гусеничною артилерійською установкою, розробленою у другій половині 1990-х на мюнхенському концерні Krauss-Maffei Wegmann. Вважалася однією з найкращих артилерійських установок 20 століття. PzH 2000 може влучати по цілях на відстані понад 30 кілометрів стандартними боєприпасами.