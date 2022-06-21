ЗСУ відтісняють російські війська на схід – ОК "Південь"

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань, інформує ZN.ua.

ЗСУ відтісняють російські війська на схід – ОК
© Getty Images

Українські збройні сили продовжують відтісняти окупантів все далі на схід, інформує речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Вертолітною парою вранці завдано удару по скупченню живої сили та військової техніки противника. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань", — зазначив Назаров у Facebook.

Речник зазначив, що в результаті цих дій ліквідовано 26 військових РФ, знищено танк, багатоцільовий тягач, а також три броньованих і чотири вантажних автомобілів РФ.

Українські захисники нанесли удар по острові Змійний. Гарнізон РФ зазнав значних втрат, зазначає ОК "Південь". Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.

Збройні сили України просуваються в Херсонській області, попри потужну оборону військ РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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