СБУ викрила на співпраці з окупантами одного з керівників "Укренерго"

Служба безпеки України викрила на співпраці з російськими окупантами начальника одного з регіональних підрозділів оператора системи передачі НЕК "Укренерго". Про це 21 червня повідомив пресцентр СБУ .

" СБУ викрила на співпраці з ворогом одного з керівників "Укренерго". Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій задокументувала злочинну діяльність начальника одного з регіональних підрозділів Національної енергетичної компанії "Укренерго"", - вказують в СБУ .

Як повідомляють в Службі безпеки, посадовець, який перебував на тимчасово окупованій території, добровільно погодився співпрацювати з ворогом та обійняв посаду очільника так званих "Маріупольських магістральних мереж ДНР".

Після "призначення" він передав окупаційній адміністрації активи захопленого об’єкта та організував від’єднання його потужностей від Об’єднаної енергосистеми України.

Наразі зраднику повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Тривають заходи із його затримання та притягнення до відповідальності.