ГУР просило відправити Семенченка на фронт, суд вирішив інакше

З 2021 року депутат перебуває в СІЗО.

ГУР просило відправити Семенченка на фронт, суд вирішив інакше
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Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для ексдепутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні приватної військової кампанії, із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. При цьому Головне управління розвідки Міністерства оборони просило відпустити командира батальйону "Донбас" на фронт, пише «Українська правда».

Із посиланням на власні джерела видання стверджує, що 13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка та просив відпустити його воювати проти російських нападників.

У листах стверджувалось, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні". Також Буданов зазначив, що вина Семенченка не доведена, а сам він звинувачується у злочинах, які не пов'язані з загрозою життю. При цьому в ГУР розцінили користь від Семенченка в ЗСУ як таку, що більша за ризики уникнення ним відповідальності. Зокрема ГУР обіцяло контролювати прибуття Семенченка до військової частини і на фронт.

Однак Київський апеляційний суд ухвалив частково задовольнив апеляційну скаргу захисника Семенченка і звільнити його під цілодобовий домашній арешт до 19 серпня 2022 року.


Ірина Знась, ZN.ua





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