Олександр Курбан про боягузтво росіян піти проти влади: «вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?»

Кандидат наук із соціальних комунікацій, фахівець зі стратегічних комунікацій Олександр Курбан розповів, чим відрізняється ментальність росіян від української ментальності.

Про це він розповів у програмі «Особистість із Сергієм Дойком» .

«Ментальність росіян починаючи з 14 століття формувалася в іншому руслі та контексті, тому дуже багато речей ми не можемо зрозуміти», - зазначив Олександр Курбан.

Як зазначив експерт, тоді коли у нашій країні стається якась біда через владу, то усі українці згуртовано виходять на Майдан та вирішують цю проблему революцією, а коли в росії у чергове відбувається «закручування гайок», то вони розбігаються по усьому світу.

«Вони спробували колись на Болотній площі виступити і їх дуже жорстко зачистили, а зараз взагалі будь-яка спроба виступити зустрічає жорстку зачистку (в росії, - Ред.), але шановні, вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?», - підкреслив Олександр Курбан.

На думку експерта, ментальності українців та росіян дуже сильно відрізняються: росіянам не вистачає волі та сміливості, аби самотужки щось змінити у своїй країні, попри бажання влади, а українці – це основний важіль, який сам обирає, яка потрібна бути влада в нашої країни.

«Коли перед українським суспільством з’являється виклик, то у нас є здатність самоорганізовуватися, а у них, коли є виклик, потрібен лідер, який візьме на себе відповідальність і поведе за собою, але у них немає таких опозиційних лідерів», - сказав Олександр Курбан.