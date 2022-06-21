Олександр Курбан про боягузтво росіян піти проти влади: «вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?»
Кандидат наук із соціальних комунікацій, фахівець зі стратегічних комунікацій Олександр Курбан розповів, чим відрізняється ментальність росіян від української ментальності.
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«Ментальність росіян починаючи з 14 століття формувалася в іншому руслі та контексті, тому дуже багато речей ми не можемо зрозуміти», - зазначив Олександр Курбан.
Як зазначив експерт, тоді коли у нашій країні стається якась біда через владу, то усі українці згуртовано виходять на Майдан та вирішують цю проблему революцією, а коли в росії у чергове відбувається «закручування гайок», то вони розбігаються по усьому світу.
«Вони спробували колись на Болотній площі виступити і їх дуже жорстко зачистили, а зараз взагалі будь-яка спроба виступити зустрічає жорстку зачистку (в росії, - Ред.), але шановні, вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?», - підкреслив Олександр Курбан.
На думку експерта, ментальності українців та росіян дуже сильно відрізняються: росіянам не вистачає волі та сміливості, аби самотужки щось змінити у своїй країні, попри бажання влади, а українці – це основний важіль, який сам обирає, яка потрібна бути влада в нашої країни.
«Коли перед українським суспільством з’являється виклик, то у нас є здатність самоорганізовуватися, а у них, коли є виклик, потрібен лідер, який візьме на себе відповідальність і поведе за собою, але у них немає таких опозиційних лідерів», - сказав Олександр Курбан.