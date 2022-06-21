Олександр Курбан про боягузтво росіян піти проти влади: «вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?»

Олександр Курбан про боягузтво росіян піти проти влади: «вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?»

Кандидат наук із соціальних комунікацій, фахівець зі стратегічних комунікацій Олександр Курбан розповів, чим відрізняється ментальність росіян від української ментальності.

Про це він розповів у програмі «Особистість із Сергієм Дойком».

«Ментальність росіян починаючи з 14 століття формувалася в іншому руслі та контексті, тому дуже багато речей ми не можемо зрозуміти», - зазначив Олександр Курбан.

Як зазначив експерт, тоді коли у нашій країні стається якась біда через владу, то усі українці згуртовано виходять на Майдан та вирішують цю проблему революцією, а коли в росії у чергове відбувається «закручування гайок», то вони розбігаються по усьому світу.

«Вони спробували колись на Болотній площі виступити і їх дуже жорстко зачистили, а зараз взагалі будь-яка спроба виступити зустрічає жорстку зачистку (в росії, - Ред.), але шановні, вас 140 мільйонів, ви що їх не завалите?», - підкреслив Олександр Курбан.

На думку експерта, ментальності українців та росіян дуже сильно відрізняються: росіянам не вистачає волі та сміливості, аби самотужки щось змінити у своїй країні, попри бажання влади, а українці – це основний важіль, який сам обирає, яка потрібна бути влада в нашої країни.

«Коли перед українським суспільством з’являється виклик, то у нас є здатність самоорганізовуватися, а у них, коли є виклик, потрібен лідер, який візьме на себе відповідальність і поведе за собою, але у них немає таких опозиційних лідерів», - сказав Олександр Курбан.


user, politeka.net





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
У ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської арміїУ ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської армії
У Росгвардії провели кадрові перестановки на фоні значних втрат у війні проти України – ГУР МОУУ Росгвардії провели кадрові перестановки на фоні значних втрат у війні проти України – ГУР МОУ
"Показове приниження": собака Олександра Лукашенка валявся на столі серед страв і тарілок гостей"Показове приниження": собака Олександра Лукашенка валявся на столі серед страв і тарілок гостей
В кремлі звикли смачно жерти, м'яко спати і солодко брехати, - Олександр Кочетков про можливе застосування ядерної зброїВ кремлі звикли смачно жерти, м'яко спати і солодко брехати, - Олександр Кочетков про можливе застосування ядерної зброї
У Кремлі заговорили про затяжну війну проти УкраїниУ Кремлі заговорили про затяжну війну проти України
Висловлювання Арестовича – це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів — ШабунінВисловлювання Арестовича – це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів — Шабунін
Знищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідкаЗнищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідка
Росіяни знову обстріляли Криворізький район. Під обстріл потрапили два селаРосіяни знову обстріляли Криворізький район. Під обстріл потрапили два села
Строковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІСтроковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІ
WP: Росія веде війну не лише проти України, а й проти СШАWP: Росія веде війну не лише проти України, а й проти США
Последние новости
Подгружаем последние новости