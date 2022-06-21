Вчителям з України дозволять працювати у Польщі

До польських шкіл 1 вересня піде щонайменше 400 тисяч учнів з України. Це вдвічі більше, ніж зараз навчається у польських школах. Кількість біженців може стати ще більшою, і при цьому дефіцит вчителів стає дедалі гострішим.

Вчителям з України дозволять працювати у Польщі: що зміниться у польських школах з 1 вересня

У Польщі планується ухвалити закон, який дозволить працювати українським вчителям, адже двомовного персоналу у країні немає. Українські класи відкриють, а викладати українську мову дітям немає кому.

Раніше Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що 651 тисяча дітей шкільного віку перебувають за межами України. Крім того, понад 1800 українських навчальних закладів за час війни пошкоджено, з них 209 – зруйновано повністю.

Вчителям з України дозволять працювати у Польщі: що зміниться у польських школах з 1 вересня
У Європі українські діти можуть навчатись у школах безкоштовно. Також багато дітей, перебуваючи за кордоном, продовжують навчатися у своїх школах віддалено. Однак, якщо українську дитину прийняли до польської чи чеської школи, вона не зобов'язана відвідувати дистанційне навчання в українській школі. Час навчання зараховуватимуть загалом, незалежно від того, де і скільки дитина навчалася.

Раніше повідомлялося, що українські біженці за кордоном матимуть змогу отримати шкільний атестат про середню освіту.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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