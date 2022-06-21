Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 21 червня
На сході України російські загарбники ведуть наступальні дії на декількох напрямках
Мінборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 21 червня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
На сході України російські загарбники ведуть наступальні дії на декількох напрямках і продовжують артилерійські атаки позицій Сил оборони, а також цивільних об'єктів. Зокрема, противник обстріляв Устинівку, Гірське та Лисичанськ, а також продовжує штурмові дії у Сєверодонецьку і на Бахмутському напрямку.
На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають.
За інформацією українських військових, на Сєвєродонецькому напрямку продовжуються обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів.