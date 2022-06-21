Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 21 червня

Мінборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 21 червня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На сході України російські загарбники ведуть наступальні дії на декількох напрямках і продовжують артилерійські атаки позицій Сил оборони, а також цивільних об'єктів. Зокрема, противник обстріляв Устинівку, Гірське та Лисичанськ, а також продовжує штурмові дії у Сєверодонецьку і на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають.

За інформацією українських військових, на Сєвєродонецькому напрямку продовжуються обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів.