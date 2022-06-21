Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 21 червня

На сході України російські загарбники ведуть наступальні дії на декількох напрямках

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 21 червня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Мінборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 21 червня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На сході України російські загарбники ведуть наступальні дії на декількох напрямках і продовжують артилерійські атаки позицій Сил оборони, а також цивільних об'єктів. Зокрема, противник обстріляв Устинівку, Гірське та Лисичанськ, а також продовжує штурмові дії у Сєверодонецьку і на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають.

За інформацією українських військових, на Сєвєродонецькому напрямку продовжуються обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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