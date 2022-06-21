Зеленський подякував Орбану: "Домовилися розвивати співпрацю в..."

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у якій запросив останнього відвідати Україну.

Про це глава держави повідомив у Twitter .

"Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - зазначив Зеленський.