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2022-06-21
Війна в Україні: чи не буде злочином виїзд з окупації через Росію
Окупанти часто блокують шляхи для виїзду на підконтрольну Україні територію, інформує
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Українці, які опинилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) через росьйську віськову агресію, можуть виїздити з них через РФ, щоб потім дістатися до безпечного місця. Такий виїзд не є порушенням закону та не буде вважатися злочином,
Як виїхати з окупації, якщо на підконтрольну територію виїзд закритий
Громадяни України змушені вибиратися з окупації, і не завжди вдається дістатися напряму до підконтрольної Україні території.
На окупованих територіях часто єдиною можливістю виїхати залишається виїзд через Росію, а далі люди прямують до безпечного місця у інших країнах.
Дар'я Скрипник, ZN.ua