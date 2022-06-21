Війна в Україні: чи не буде злочином виїзд з окупації через Росію

Українці, які опинилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) через росьйську віськову агресію, можуть виїздити з них через РФ , щоб потім дістатися до безпечного місця. Такий виїзд не є порушенням закону та не буде вважатися злочином, роз’яснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як виїхати з окупації, якщо на підконтрольну територію виїзд закритий

Громадяни України змушені вибиратися з окупації, і не завжди вдається дістатися напряму до підконтрольної Україні території.

На окупованих територіях часто єдиною можливістю виїхати залишається виїзд через Росію, а далі люди прямують до безпечного місця у інших країнах.