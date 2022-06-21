Україна повернула тіла 35 своїх військових. З них більшість – захисники Маріуполя

Україна повернула тіла ще 35 своїх захисників, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Обмін відбувся у Запорізькій області.

«В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників», – повідомили в Мінреінтеграції.

Вказано, що операцію провели за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ , Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

«Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додали в Мінреінтеграції.

Своєю чергою в ГУР МОУ повідомили , що обмін тілами відбувся за формулою «35 на 50». Серед них 25 захисників Маріуполя.

«Полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями», – йдеться у повідомленні.