Україна повернула тіла 35 своїх військових. З них більшість – захисники Маріуполя

Обмін тілами відбувся за формулою «35 на 50».

Україна повернула тіла 35 своїх військових. З них більшість – захисники Маріуполя
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Україна повернула тіла ще 35 своїх захисників, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Обмін відбувся у Запорізькій області.

«В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників», – повідомили в Мінреінтеграції.

Вказано, що операцію провели за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

«Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додали в Мінреінтеграції.

Своєю чергою в ГУР МОУ повідомили, що обмін тілами відбувся за формулою «35 на 50». Серед них 25 захисників Маріуполя.

«Полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями», – йдеться у повідомленні.





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