Пілот-"вагнерівець" розповів, як та за скільки бомбив Україну

За його словами, у винищувачі, вартість яких сягає 10 млн доларів, садять не кадрових льотчиків, а найманців, інформує ZN.ua.

Пілот-
© Скріншот ZN.UA

СБУ провела допит майора Андрія Федорчукова - російського пілота, найманого у ПВК "Вагнера". Він воював проти України три дні, після чого захисники збили його літак з ПЗРК "Ігла". Відео допиту публікує пресслужба Служби безпеки.

Там зазначають, що найманець здійснив свій перший бойовий виліт 14 червня. Та вже через три дні, а саме 17 червня, він опинився в полоні.

Він розповів СБУ, як кидав на Україну бомби. При цьому російський окупант зазначив, нібито було лише "завдання ударів по опорних пунктах, скупчення сили і живої сили противника".

Федорчуков робив по 2-3 вильоти за добу. Він розповів, що інші найманці також користувалися винищувачами, вартістю в 10 млн доларів. Жоден з них не є кадровим льотчиком армії РФ.

Самі найманці, за словами полоненого, отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та "результативність" вильотів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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