Українські захисники просуваються в Херсонській області, попри оборону окупантів

Збройні сили України просуваються в Херсонській області, попри потужну оборону військ РФ , зазначила керівниця прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

За її словами, окупанти витратили значні сили на облаштування другого та третього рубежів оборони на тимчасово окупованих територіях області, однак вони вимушені користуватися запасними, оскільки навіть з них українські захисники їх витісняють.

Гуменюк також наголосила, що зараз не повідомляють про те, які населені пункти вдалося звільнити українським військовим, але вони просуваються.

"Коли ми закріпимося на цих рубежах, то обов'язково про це повідомимо. Проте поки що йде військова операція закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень, оскільки тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають", - додала вона.