Українські захисники просуваються в Херсонській області, попри оборону окупантів

Дії ЗСУ на Херсонському напрямку зараз є досить успішними, інформує ZN.ua.

Українські захисники просуваються в Херсонській області, попри оборону окупантів
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Збройні сили України просуваються в Херсонській області, попри потужну оборону військ РФ, зазначила керівниця прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

За її словами, окупанти витратили значні сили на облаштування другого та третього рубежів оборони на тимчасово окупованих територіях області, однак вони вимушені користуватися запасними, оскільки навіть з них українські захисники їх витісняють.

Гуменюк також наголосила, що зараз не повідомляють про те, які населені пункти вдалося звільнити українським військовим, але вони просуваються.

"Коли ми закріпимося на цих рубежах, то обов'язково про це повідомимо. Проте поки що йде військова операція закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень, оскільки тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають", - додала вона.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Україна повернула тіла 35 своїх військових. З них більшість – захисники МаріуполяУкраїна повернула тіла 35 своїх військових. З них більшість – захисники Маріуполя
Гайдай: 50% поранених російських окупантів помираютьГайдай: 50% поранених російських окупантів помирають
Знищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідкаЗнищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідка
Понад сотня «денацифікованих» окупантів: ОТУ «Схід» відзвітували за добуПонад сотня «денацифікованих» окупантів: ОТУ «Схід» відзвітували за добу
Верещук закликала жителів Херсонської області виїжджати наявними шляхами, щоб спростити деокупаціюВерещук закликала жителів Херсонської області виїжджати наявними шляхами, щоб спростити деокупацію
Сотні окупантів дезертирували і ховаються в лісах України: "Голодні і злі"Сотні окупантів дезертирували і ховаються в лісах України: "Голодні і злі"
По Харкову та області рашисти завдали кількох сильних ударів: що відомоПо Харкову та області рашисти завдали кількох сильних ударів: що відомо
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
У Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантівУ Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантів
Українські військові на Херсонщині відкинули окупантів з першої лінії оборони – ХланьУкраїнські військові на Херсонщині відкинули окупантів з першої лінії оборони – Хлань
Последние новости
Подгружаем последние новости