У перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитування

Водночас більшість громадян впевнені, що для перемоги нам потрібно пів року, а може й більше, інформує ZN.ua.

У перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитування
© Василь Артюшенко, ZN.UA

У тому, що Україна зможе відбити напад Росії впевнені 93% українців, йдеться в опитуванні Соціологічної групи «Рейтинг». Дослідження показало, що високий показник впевненості зафіксовано у всіх макрорегіонах держави та серед представників різних вікових груп респондентів.

Соціологічна група "Рейтинг"

Однак, більш тверезо опитані оцінюють терміни перемоги України у війні, розв’язаній РФ. Так, 67% громадян переконані, що, аби перемогти ворога, нам знадобиться не менше пів року, а то й більше. У нашу перемогу за кілька місяців вірить чверть опитаних, за кілька тижнів – 6%.

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