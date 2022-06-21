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2022-06-21
У перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитування
Водночас більшість громадян впевнені, що для перемоги нам потрібно пів року, а може й більше, інформує
© Василь Артюшенко, ZN.UA
У тому, що Україна зможе відбити напад Росії впевнені 93% українців, йдеться в
Соціологічна група "Рейтинг"
Однак, більш тверезо опитані оцінюють терміни перемоги України у війні, розв’язаній РФ. Так, 67% громадян переконані, що, аби перемогти ворога, нам знадобиться не менше пів року, а то й більше. У нашу перемогу за кілька місяців вірить чверть опитаних, за кілька тижнів – 6%.
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Юлія Москаленко, ZN.ua