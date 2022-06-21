У перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитування

У тому, що Україна зможе відбити напад Росії впевнені 93% українців, йдеться в опитуванні Соціологічної групи «Рейтинг». Дослідження показало, що високий показник впевненості зафіксовано у всіх макрорегіонах держави та серед представників різних вікових груп респондентів.

Соціологічна група "Рейтинг"

Однак, більш тверезо опитані оцінюють терміни перемоги України у війні, розв’язаній РФ . Так, 67% громадян переконані, що, аби перемогти ворога, нам знадобиться не менше пів року, а то й більше. У нашу перемогу за кілька місяців вірить чверть опитаних, за кілька тижнів – 6%.