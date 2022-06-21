В РНБО терміново попередили українців про особливу небезпеку 22 червня: "Саме в цей день..."

поліція, поліція України

Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи та вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації з боку російських окупантів під час вшанувальних заходів.

Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами.

В ЦПД дали українцям три важливі поради, як убезпечити себе 22 червня:

Київ, оборона, Майдан

  • утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;
  • в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;
  • у приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів.
Раніше також повідомлялося, що в Україні нова хвиля кібератак через розсилання небезпечних файлів. Зловмисники використовують теми штрафів від податкової та ядерного тероризму.

Киев, обстрел, полиция


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
У перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитуванняУ перемозі України над РФ впевнені майже 100% українців – опитування
Вступ до НАТО та ЄС підтримують більшість українців – опитуванняВступ до НАТО та ЄС підтримують більшість українців – опитування
Мобілізація українців з Польщі: черговий фейковий наратив росЗМІМобілізація українців з Польщі: черговий фейковий наратив росЗМІ
"Це надовго": Арестович попередив про особливу небезпеку жителів одного з регіонів України"Це надовго": Арестович попередив про особливу небезпеку жителів одного з регіонів України
Росіянка Латиніна вирішила повчити українців, як їм жити і нарвалася на критику: "Як завжди лізуть без мила"Росіянка Латиніна вирішила повчити українців, як їм жити і нарвалася на критику: "Як завжди лізуть без мила"
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 20 червняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 20 червня
Росія хоче повністю захопити Луганську область до 26 червня – МалярРосія хоче повністю захопити Луганську область до 26 червня – Маляр
У Росії попередили, що захищатимуться від Литви та НАТО через блокаду КалінінградаУ Росії попередили, що захищатимуться від Литви та НАТО через блокаду Калінінграда
Окупантів на українській землі поменшало: втрати ворога станом на 20 червняОкупантів на українській землі поменшало: втрати ворога станом на 20 червня
ЗСУ зупинили ворога на п\'яти напрямках: зведення Генштабу на ранок 20 червняЗСУ зупинили ворога на п\'яти напрямках: зведення Генштабу на ранок 20 червня
Последние новости
Подгружаем последние новости