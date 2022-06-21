В РНБО терміново попередили українців про особливу небезпеку 22 червня: "Саме в цей день..."

Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи та вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації з боку російських окупантів під час вшанувальних заходів.

Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами.

В ЦПД дали українцям три важливі поради, як убезпечити себе 22 червня:

утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;

в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;

у приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів.

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