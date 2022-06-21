У Нацгвардії показали один з боїв за Сєвєродонецьк — відео

ЗСУ продовжують тримати місто.

У Нацгвардії показали один з боїв за Сєвєродонецьк — відео

Національна гвардія України поділилася фрагментом відео, під час якого показала один з боїв за місто Сєвєродонецьк. Запис публікує пресслужба НГУ на своїй сторінці в Фейсбук.

"Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом з побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть", - йдеться у підписі до відео, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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