У десяти країнах ЄС понад 20% громадян вважають, що лише поразка РФ може принести мир – опитування
Європейці розділилися на "табори миру" та "табори справедливості"
Результати опитування ECFR поділяють європейців на дві протилежні групи: табір «Миру» (35% людей), який хоче, щоб війна закінчилася якнайшвидше, навіть якщо це означає, що Україна йде на поступки та табір «Справедливості», який вважає, що лише явна поразка РФ може принести мир та метою є покарання Росії за її агресію та відновлення територіальної цілісності України (22%), інформує
Ще одна частина європейців (20% опитуваних) відмовилися вибирати між табором "миру" та "справедливості" але все ще значною мірою підтримують дії ЄС у відповідь на війну Росії в Україні. Члени цієї групи поділяють антиросійські почуття табору Справедливості, але також стурбовані ескалацією – як табір Миру.
Зазначається, що найближчими місяцями зросте тиск на цю третю групу, щоб вона звільнилася від паркану. Їхні погляди – та їхні голоси – можуть мати вирішальне значення для визначення наступних кроків Європи.
Дослідження ECFR показують, що хоча європейці відчувають веику солідарність з Україною та підтримують санкції проти РФ, вони розділені щодо довгострокових цілей.
В Італії (52% опитуваних), Німеччині (49%), Румунії (42%), Франції(41%), Швеція (38%), громадяни підтримують мир ціною поступок Україні, натомість у Польщі - 41% громадян підтримують ідею справедливості.
У всіх країнах, окрім Польщі, табір «Мир» більший за табір «Справедливість».
У Португалії 31 % виступають за мир, 21% - за справедливість та 30% ще не визначилися. У Великій Британії 22% громадян підтримують ідею миру та 21% - виступають за справедливість, ще 32% - не визначилися.