У десяти країнах ЄС понад 20% громадян вважають, що лише поразка РФ може принести мир – опитування

Опитування ECFR "Мир проти справедливості: майбутній розкол Європиу через війну в Україні", яке проводилося наприкінці травня 2022 року, виявило зростання розриву між висловленими позиціями багатьох європейських урядів та суспільними настроями в їхніх країнах.

Результати опитування ECFR поділяють європейців на дві протилежні групи: табір «Миру» (35% людей), який хоче, щоб війна закінчилася якнайшвидше, навіть якщо це означає, що Україна йде на поступки та табір «Справедливості», який вважає, що лише явна поразка РФ може принести мир та метою є покарання Росії за її агресію та відновлення територіальної цілісності України (22%), інформує ZN.ua .

Ще одна частина європейців (20% опитуваних) відмовилися вибирати між табором "миру" та "справедливості" але все ще значною мірою підтримують дії ЄС у відповідь на війну Росії в Україні. Члени цієї групи поділяють антиросійські почуття табору Справедливості, але також стурбовані ескалацією – як табір Миру.Зазначається, що найближчими місяцями зросте тиск на цю третю групу, щоб вона звільнилася від паркану. Їхні погляди – та їхні голоси – можуть мати вирішальне значення для визначення наступних кроків Європи.

Дослідження ECFR показують, що хоча європейці відчувають веику солідарність з Україною та підтримують санкції проти РФ , вони розділені щодо довгострокових цілей.

В Італії (52% опитуваних), Німеччині (49%), Румунії (42%), Франції(41%), Швеція (38%), громадяни підтримують мир ціною поступок Україні, натомість у Польщі - 41% громадян підтримують ідею справедливості.

У всіх країнах, окрім Польщі, табір «Мир» більший за табір «Справедливість».

У Португалії 31 % виступають за мир, 21% - за справедливість та 30% ще не визначилися. У Великій Британії 22% громадян підтримують ідею миру та 21% - виступають за справедливість, ще 32% - не визначилися.