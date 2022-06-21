NYT: Західна артилерія допоможе Україні зберегти Донецьку область, але Луганська може бути втрачена

Американські чиновники й аналітики дали прогноз щодо того, як буде розвиватися російсько-українська війна далі, інформує ZN.ua.

NYT: Західна артилерія допоможе Україні зберегти Донецьку область, але Луганська може бути втрачена
© The Denver Post

Коли навесні Росія зосередила зусилля своєї армії на сході України, високопоставлені чиновники в адміністрації Джо Байдена говорили, що наступні 4-6 тижнів визначать подальший хід війни. І ось цей час минув.

У Вашингтоні тепер кажуть, що картинка стає дедалі більш чіткою. Росія, швидше за все, захопить більше території. Але жодна зі сторін не зможе встановити повний контроль над Донбасом. А російській армії доводиться мати справу з українськими силами, озброєними дедалі краще. Про це пише New York Times.

Видання зауважує, що Росія захопила більше території в Луганській області. Але її просування дуже повільне. Тим часом, українські військові отримують далекобійні артилерійські системи і вчаться ними користуватися. Це повинно допомогти Україні в боях попереду, - сказав начальник Об’єднаних штабів генерал Марк Міллі.

«Якщо вони будуть використовувати зброю належним чином і практично, тоді на полі битви це буде мати дуже хороший ефект», - сказав американський генерал.

У Пентагоні кажуть, що Росія навряд чи зможе добитися таких же успіхів у Донецькій області, як зараз в Луганській. Запеклі бої на українському сході тривають вже кілька тижнів. У Києві кажуть, що втрачають приблизно 200 солдатів щодня, а західні підрахунки свідчать, що російські втрати або на такому ж рівні, або вищі. Однак, Росія контролює приблизно таку ж територію в Донецькій області, як і до початку вторгнення в лютому. Американські чиновники вважають, що скоро Росія зможе захопити всю Луганську область. Один зі співрозмовників видання зі сфери оборони США сказав New York Times, що Сєвєродонецьк і Лисичанськ «впадуть у найближчі дні», оскільки російська армія обстрілює ці міста з важкої артилерії й скидає на них «дурні бомби».


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Росія може напасти на ще одну країну: Жданов попередив, над ким нависла небезпекаРосія може напасти на ще одну країну: Жданов попередив, над ким нависла небезпека
Війна в Україні: чи не буде злочином виїзд з окупації через РосіюВійна в Україні: чи не буде злочином виїзд з окупації через Росію
У десяти країнах ЄС понад 20% громадян вважають, що лише поразка РФ може принести мир – опитуванняУ десяти країнах ЄС понад 20% громадян вважають, що лише поразка РФ може принести мир – опитування
Радбез ООН вивчить роль російської пропаганди у війні в УкраїніРадбез ООН вивчить роль російської пропаганди у війні в Україні
Україна може стати повноправним членом «Тримор'я» – ЗеленськийУкраїна може стати повноправним членом «Тримор'я» – Зеленський
В Україні з'явиться спецпредставник зі справ АфрикиВ Україні з'явиться спецпредставник зі справ Африки
Російський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річкуРосійський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річку
Україні пообіцяли удар по центру прийняття рішень після знищення "вишок Бойка"Україні пообіцяли удар по центру прийняття рішень після знищення "вишок Бойка"
Росія хоче повністю захопити Луганську область до 26 червня – МалярРосія хоче повністю захопити Луганську область до 26 червня – Маляр
Мобілізація в Україні: хто може звільнитися з військової служби під час війниМобілізація в Україні: хто може звільнитися з військової служби під час війни
Последние новости
Подгружаем последние новости