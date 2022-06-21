NYT: Західна артилерія допоможе Україні зберегти Донецьку область, але Луганська може бути втрачена
Американські чиновники й аналітики дали прогноз щодо того, як буде розвиватися російсько-українська війна далі, інформує
Коли навесні Росія зосередила зусилля своєї армії на сході України, високопоставлені чиновники в адміністрації Джо Байдена говорили, що наступні 4-6 тижнів визначать подальший хід війни. І ось цей час минув.
У Вашингтоні тепер кажуть, що картинка стає дедалі більш чіткою. Росія, швидше за все, захопить більше території. Але жодна зі сторін не зможе встановити повний контроль над Донбасом. А російській армії доводиться мати справу з українськими силами, озброєними дедалі краще. Про це пише
Видання зауважує, що Росія захопила більше території в Луганській області. Але її просування дуже повільне. Тим часом, українські військові отримують далекобійні артилерійські системи і вчаться ними користуватися. Це повинно допомогти Україні в боях попереду, - сказав начальник Об’єднаних штабів генерал Марк Міллі.
«Якщо вони будуть використовувати зброю належним чином і практично, тоді на полі битви це буде мати дуже хороший ефект», - сказав американський генерал.
У Пентагоні кажуть, що Росія навряд чи зможе добитися таких же успіхів у Донецькій області, як зараз в Луганській. Запеклі бої на українському сході тривають вже кілька тижнів. У Києві кажуть, що втрачають приблизно 200 солдатів щодня, а західні підрахунки свідчать, що російські втрати або на такому ж рівні, або вищі. Однак, Росія контролює приблизно таку ж територію в Донецькій області, як і до початку вторгнення в лютому. Американські чиновники вважають, що скоро Росія зможе захопити всю Луганську область. Один зі співрозмовників видання зі сфери оборони США сказав New York Times, що Сєвєродонецьк і Лисичанськ «впадуть у найближчі дні», оскільки російська армія обстрілює ці міста з важкої артилерії й скидає на них «дурні бомби».