NYT: Західна артилерія допоможе Україні зберегти Донецьку область, але Луганська може бути втрачена

Коли навесні Росія зосередила зусилля своєї армії на сході України, високопоставлені чиновники в адміністрації Джо Байдена говорили, що наступні 4-6 тижнів визначать подальший хід війни. І ось цей час минув.

У Вашингтоні тепер кажуть, що картинка стає дедалі більш чіткою. Росія, швидше за все, захопить більше території. Але жодна зі сторін не зможе встановити повний контроль над Донбасом. А російській армії доводиться мати справу з українськими силами, озброєними дедалі краще. Про це пише New York Times .

Видання зауважує, що Росія захопила більше території в Луганській області. Але її просування дуже повільне. Тим часом, українські військові отримують далекобійні артилерійські системи і вчаться ними користуватися. Це повинно допомогти Україні в боях попереду, - сказав начальник Об’єднаних штабів генерал Марк Міллі.

«Якщо вони будуть використовувати зброю належним чином і практично, тоді на полі битви це буде мати дуже хороший ефект», - сказав американський генерал.