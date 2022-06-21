Путіна підсиджують: названо ім'я політика, який мітить у президенти рф і обіцяє анексувати всю Україну

Володимир Путін

Його заяви і обіцянки були занадто і для самого путіна, і для суперників на пост президента рф.

Нещодавні гучні заяви російського політика Сергія Кирієнка про анексію українських територій свідчать про боротьбу всередині Кремля за "місце" путіна. Таку думку озвучив російський опозиціонер, політолог і публіцист Андрій Піонтковський на каналі "Україна 24".

За словами Піонтковського, Кирієнко повів жорстку лінію типу "ми знищимо Україну", "ми все приєднаємо", але при цьому дуже захопився підкресленням свого "я". Всьому місту і світу він заявив, що особисто очолює процес приєднання і через 10 років буде так само стояти на цих позиціях. Він явно підсиджує путіна і хоче крісло президента рф.

"Фактично це читалося так: навіть, коли ви здохните, дорогий Володимир Володимирович, я продовжу ваш курс як вірний путінець", - пояснив політолог.

Також Андрій Піонтковський додав, що це було занадто і для путіна, і для суперників, тому російський політик сергія кирієнка про анексію українських територій швидко видалили з усіх ресурсів рф.


Александра Павленко, politeka.net





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