Обов'язковий військовий облік жінок з 1 жовтня: що змінилося під час війни

Вже з 1 жовтня має бути забезпечено взяття на військовий облік жінок. Беруть жінок, які молодше 60 років, не мають протипоказань через здоров'я та професія чи спеціальність якої є у наказі Міноборони. Проте в умовах воєнного стану не обов'язково чекати до жовтня, а можна стати на облік зараз, сказав Юрій Грива, начальник юридичної групи обласного територіальний центру комплектування.

Як зазначив експерт, воєнний стан у країні не змінив наказ Міноборони, який набув чинності 17 грудня та розширив перелік професій для жінок, які повинні бути на військовому обліку. У перелік увійшли спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії. У переліку є такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо.

Кінцевий термін, коли потрібно стати на облік?

Поки невідомо. У законодавчих актах України не визначені дедлайни.

Якщо жінка стане на облік, що це означає?

Після того, як жінка стала на військовий облік, вона є військовозобов'язаною. Тобто перебуває у запасі збройних сил, національної гвардії чи інших військових формувань.

Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу. Також їх можуть залучити виконувати роботи із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Наразі необхідності мобілізувати жінок немає, сказав Юрій Грива. Проте в окремих випадках можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними військовими спеціальностями у збройні сили чи інші складові сил оборони.

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Чи можуть призвати на військову службу жінку, яка має неповнолітніх дітей?

Призову на військову службу через мобілізацію не підлягають жінки, які мають дітей до 18 років. Такі жінки можуть бути призвані на військову службу лише за їх згоди і тільки за місцем проживання.

Чи може жінка, яка стала на облік, виїхати за кордон?

На період воєнного стану військовозобов'язаним жінкам обмежили виїзд за межі України. Це не стосується тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Повний перелік тих, хто не підлягає, є у ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Чи може жінка відмовитись ставати на військовий облік?

Ні. Жінки, придатні за станом здоров'я та віком, а також мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю – мають стати на облік. Це передбачено законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

Яке покарання передбачене за порушення правил військового обліку?

До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, де працюють жінки, а також самі жінки, які мають стати на облік, не нестимуть адміністративну відповідальність.

Після кінцевого терміну взяття на облік жінок, яким це необхідно зробити, будуть штрафувати підприємства від 5500 до 8500 грн.

За словами Юрія Гриви, порушення військовозобов’язаними правил військового обліку – це стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція від 510 до 850 гривень. За повторне порушення протягом року від 850 до 1 700 гривень.

Ухилення військовозобов’язаної від військового обліку після попередження, зробленого керівником територіального центру, це порушення ч. 1 ст. 337 Кримінального кодексу. Карається штрафом від 5 100 до 8 500 гривень або виправними роботами до одного року.