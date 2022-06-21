Російських агентів в Кабміні та Торгово-промисловій палаті України виявила СБУ
Державні зрадники за грошову винагороду передавали інформацію ФСБ Російської Федерації, інформує
В органах влади України були виявлені державні зрадники, які передавали інформацію Федеральній службі безпеки РФ. Злочинців затримала
Зрадниками виявилися завідувач відділу Секретаріату Кабінету Міністрів і керівник однієї з дирекцій Торгово-промислової палати України. Для затримання зловмисників СБУ провела багатоетапну спецоперацію.
Держзрадники були завербовані, ще у 2012 році під час подорожі в Росію. Відтоді, за грошову винагороду, у розмірі від 2 до 15 тис. доларів, залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних, українські держслужбовці "зливали" інформацію ФСБ. Як правило інформація стосувалася обороноздатності країни, облаштування держкордону та персональних даних правоохоронців.
Зловмисників затримали у Києві. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 Державна зрада. Наразі вони знаходяться під вартою.