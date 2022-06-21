Російських агентів в Кабміні та Торгово-промисловій палаті України виявила СБУ

В органах влади України були виявлені державні зрадники, які передавали інформацію Федеральній службі безпеки РФ . Злочинців затримала Служба безпеки України , їм загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.

Зрадниками виявилися завідувач відділу Секретаріату Кабінету Міністрів і керівник однієї з дирекцій Торгово-промислової палати України. Для затримання зловмисників СБУ провела багатоетапну спецоперацію.

Держзрадники були завербовані, ще у 2012 році під час подорожі в Росію. Відтоді, за грошову винагороду, у розмірі від 2 до 15 тис. доларів, залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних, українські держслужбовці "зливали" інформацію ФСБ. Як правило інформація стосувалася обороноздатності країни, облаштування держкордону та персональних даних правоохоронців.