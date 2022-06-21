Російських агентів в Кабміні та Торгово-промисловій палаті України виявила СБУ

Державні зрадники за грошову винагороду передавали інформацію ФСБ Російської Федерації, інформує ZN.ua.

Російських агентів в Кабміні та Торгово-промисловій палаті України виявила СБУ
Скріншот з відео Служби Безпеки України
© Служба безпеки України

В органах влади України були виявлені державні зрадники, які передавали інформацію Федеральній службі безпеки РФ. Злочинців затримала Служба безпеки України, їм загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.

Зрадниками виявилися завідувач відділу Секретаріату Кабінету Міністрів і керівник однієї з дирекцій Торгово-промислової палати України. Для затримання зловмисників СБУ провела багатоетапну спецоперацію.

Держзрадники були завербовані, ще у 2012 році під час подорожі в Росію. Відтоді, за грошову винагороду, у розмірі від 2 до 15 тис. доларів, залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних, українські держслужбовці "зливали" інформацію ФСБ. Як правило інформація стосувалася обороноздатності країни, облаштування держкордону та персональних даних правоохоронців.

Зловмисників затримали у Києві. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 Державна зрада. Наразі вони знаходяться під вартою.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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