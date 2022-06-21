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2022-06-21
Гайдай: 50% поранених російських окупантів помирають
Вони покрали медичне обладнання на тимчасово окупованих територіях і тепер не мають чим лікувати своїх військових, інформує
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що через відсутність кваліфікованої медичної допомоги військові РФ помирають після поранень в 50% випадків. Про це він сказав під час
"Звичайна статистика росіян: з поранених 50% у них не виживають, тому що лікарні переповнені, везти потрібно далеко для того, щоб кваліфіковане медичне лікування отримати", - повідомив Гайдай.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua