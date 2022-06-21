Гайдай: 50% поранених російських окупантів помирають

Вони покрали медичне обладнання на тимчасово окупованих територіях і тепер не мають чим лікувати своїх військових, інформує ZN.ua.

Гайдай: 50% поранених російських окупантів помирають
© Минобороны РоSSии/t.me

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що через відсутність кваліфікованої медичної допомоги військові РФ помирають після поранень в 50% випадків. Про це він сказав під час телемарафону.

"Звичайна статистика росіян: з поранених 50% у них не виживають, тому що лікарні переповнені, везти потрібно далеко для того, щоб кваліфіковане медичне лікування отримати", - повідомив Гайдай.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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