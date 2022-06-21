Глава Єврокомісії розповіла, як знизити споживання російського газу

Зниження температури при опаленні житла на два градуси в Європі дозволить замістити постачання газу трубопроводом «Північний потік». Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє ТАРС.

За допомогою економії на опаленні житлових приміщень глава ЄК хоче замістити поставки "Північним потоком". У перспективі слід провести повну реформу ринку електроенергії, вважає вона.

"Енергоефективність та енергозбереження відіграють важливу роль", - додала вона.

Вона також нагадала, що Євросоюз уже скоротив постачання російського газу на 30%.