Росія ударами з "Градів" зруйнувала ще одну школу в Авдіївці: фото та відео

Російські окупаційні війська продовжують чинити воєнні злочини на території України, зокрема, у ніч на 21 червня окупанти обстріляли школу в Авдіївці снарядами РСЗВ "Град" з магнієвим зарядом, унаслідок чого вона вигоріла дотла, інформує Апостроф.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириченко.

Російські окупанти обстріляли снарядами реактивної системи залпового вогню "Град" школу №6 в Авдіївці - від неї залишилися лише обвуглені стіни, оскільки полум'я охопило всю будівлю.

Це вже третя знищена школа в Авдіївці, а в загальному в Донецькій області росіяни зруйнували близько двох сотень шкіл - осередків української освіти. Такі дії російськиї окупантів спрямовані на знищення освітніх закладів України свідчать про геноцид українського народу, нашої освіти та культури.


Ліза Бровко, Апостроф





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