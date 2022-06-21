За добу Одещина зазнала дев'яти ударів, в дельті Дунаю пошкоджені будинки

Ніч в регіоні минула спокійно.

За добу Одещина зазнала дев’яти ударів, в дельті Дунаю пошкоджені будинки
© Информационный сайт Одессы

Впродовж попередньої доби Одеська область зазнала масованого удару з боку моря та окупованого Криму. Загалом по Одещині завдали дев'ять ударів протикорабельними ракетами "Онікс". Як наслідок у дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки, у Білгород-Дністровському районі ракети влучили біля цвинтаря й об’єкту промислової інфраструктури, повідомило Оперативне командування «Південь».

Також чотири ракети з ворожого винищувача та одна ракета типу «Онікс» з берегового ракетного комплексу атакували Очаків, де влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.

Атаки зазнали також позиції ЗСУ на Херсонщині, однак обійшлось без втрат, а наші гелікоптери у відповідь також атакували скупчення противника.

Також на Херсонщині по наших позиціях наносився авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52. Без втрат. У

У командуванні повідомляють, що ворог зосередив у північно-західній частині Чорного моря п’ять кораблів, одного підводного човна, та чотири ВДК, однак, загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту.

Також у Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну, яка здетонувала на відстані близько 50 метрів від берега.

«Ніч в місті та області без обстрілів. Загроза ракетних ударів висока. У Чорному морі 5 кораблів та підводний човен готові до ракетної атаки. Наявні в акваторії і 4 ВДК», - повідомив вранці речник Одеської ОВА Сергій Братчук.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти завдали ударів по харківському метро та коледжу: фото наслідківОкупанти завдали ударів по харківському метро та коледжу: фото наслідків
Понад сотня «денацифікованих» окупантів: ОТУ «Схід» відзвітували за добуПонад сотня «денацифікованих» окупантів: ОТУ «Схід» відзвітували за добу
Російський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річкуРосійський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річку
Мінус 300 одиниць особового складу за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус 300 одиниць особового складу за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
По Харкову та області рашисти завдали кількох сильних ударів: що відомоПо Харкову та області рашисти завдали кількох сильних ударів: що відомо
Росія несе смерть та руйнування: фото наслідків нових ударів по ДонбасуРосія несе смерть та руйнування: фото наслідків нових ударів по Донбасу
Миколаївська область: за добу поранення унаслідок ворожих обстрілів отримали 16 людейМиколаївська область: за добу поранення унаслідок ворожих обстрілів отримали 16 людей
Окупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській областіОкупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській області
За минулу добу ворог випустив 7 ракет по Миколаєву: зруйновано кілька об’єктів промислової інфраструктури — ОК «Південь»За минулу добу ворог випустив 7 ракет по Миколаєву: зруйновано кілька об’єктів промислової інфраструктури — ОК «Південь»
Війська РФ за минулу добу поранили трьох мирних жителів на Харківщині — голова ОВАВійська РФ за минулу добу поранили трьох мирних жителів на Харківщині — голова ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости