За добу Одещина зазнала дев’яти ударів, в дельті Дунаю пошкоджені будинки

Впродовж попередньої доби Одеська область зазнала масованого удару з боку моря та окупованого Криму. Загалом по Одещині завдали дев'ять ударів протикорабельними ракетами "Онікс". Як наслідок у дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки, у Білгород-Дністровському районі ракети влучили біля цвинтаря й об’єкту промислової інфраструктури, повідомило Оперативне командування «Південь».

Також чотири ракети з ворожого винищувача та одна ракета типу «Онікс» з берегового ракетного комплексу атакували Очаків, де влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.

Атаки зазнали також позиції ЗСУ на Херсонщині, однак обійшлось без втрат, а наші гелікоптери у відповідь також атакували скупчення противника.

Також на Херсонщині по наших позиціях наносився авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52. Без втрат. У

У командуванні повідомляють, що ворог зосередив у північно-західній частині Чорного моря п’ять кораблів, одного підводного човна, та чотири ВДК, однак, загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту.

Також у Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну, яка здетонувала на відстані близько 50 метрів від берега.