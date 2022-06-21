Полковник, який передбачив вторгнення рф, оцінив загрозу Києву, Харкову і Запоріжжю: "Вони можуть знову ..."

Ірпінь, війна, окупанти

Окупаційні війська не можуть відновити атаку на Київ, наприклад, не використовуючи білоруські війська.

Про це заявив полковник британської армії у відставці, експерт з питань безпеки і оборони Глен Грант в інтерв'ю "Еспресо".

Відзначимо, Глен Грант в січні заявляв, що росіяни будуть наступати з декількох напрямків і радив президенту Володимириу Зеленському готуватися відбивати напад всіма засобами.

Так, оцінюючи загрозу нового наступу на Київ, Харків та інші великі міста, полковник зазначив, що для повсюдної атаки у росіян недостатньо військ.

"Вони не можуть відновити атаку на Київ, наприклад, не використовуючи білоруські війська. Вони відняли свої сили звідти. Харків. Там війська були відкинуті на кордон і намагаються тиснути знову, проте поки вони не досить сильні, щоб взяти Харків, це точно», - запевнив Грант, додавши, що ворог може підійти до Харкова і обстрілювати місто з артилерії, але «взяти» його не зможе.

Харків, обстріл, руїни, будинок

Що стосується Запоріжжя, то, за словами британського полковника, захопити його швидко не вийде.

"Вони не надто сильні на півдні. Вони будуть намагатися утримати південь і швидше оборонятися, ніж атакувати. Бо кожен раз, коли вони там намагаються йти вперед, виникає проблема поставок, проблема стримування по всій лінії", - пояснив Глен Грант, додавши, що зараз росіяни сконцентровані навколо Луганська, де намагаються стримати, оточити і вбити якомога більше українських солдатів.

війна, обстріл, Луганська область

Якщо у ворога вийде досягти успіху на Луганщині, він дійсно може рушити на Харків, Суми або навіть Київ, але не зараз.

"Зараз у них багато роботи на півночі Луганщини. Тому я не бачу, де ще зараз щось може трапитися", - зазначив Глен Грант.


Катерина Петренко, politeka.net





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