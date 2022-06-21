Полковник, який передбачив вторгнення рф, оцінив загрозу Києву, Харкову і Запоріжжю: "Вони можуть знову ..."

Окупаційні війська не можуть відновити атаку на Київ, наприклад, не використовуючи білоруські війська.

Про це заявив полковник британської армії у відставці, експерт з питань безпеки і оборони Глен Грант в інтерв'ю "Еспресо".

Відзначимо, Глен Грант в січні заявляв, що росіяни будуть наступати з декількох напрямків і радив президенту Володимириу Зеленському готуватися відбивати напад всіма засобами.

Так, оцінюючи загрозу нового наступу на Київ, Харків та інші великі міста, полковник зазначив, що для повсюдної атаки у росіян недостатньо військ.

"Вони не можуть відновити атаку на Київ, наприклад, не використовуючи білоруські війська. Вони відняли свої сили звідти. Харків. Там війська були відкинуті на кордон і намагаються тиснути знову, проте поки вони не досить сильні, щоб взяти Харків, це точно», - запевнив Грант, додавши, що ворог може підійти до Харкова і обстрілювати місто з артилерії, але «взяти» його не зможе.

Що стосується Запоріжжя, то, за словами британського полковника, захопити його швидко не вийде.

"Вони не надто сильні на півдні. Вони будуть намагатися утримати південь і швидше оборонятися, ніж атакувати. Бо кожен раз, коли вони там намагаються йти вперед, виникає проблема поставок, проблема стримування по всій лінії", - пояснив Глен Грант, додавши, що зараз росіяни сконцентровані навколо Луганська, де намагаються стримати, оточити і вбити якомога більше українських солдатів.

Якщо у ворога вийде досягти успіху на Луганщині, він дійсно може рушити на Харків, Суми або навіть Київ, але не зараз.

"Зараз у них багато роботи на півночі Луганщини. Тому я не бачу, де ще зараз щось може трапитися", - зазначив Глен Грант.