Вступ до НАТО та ЄС підтримують більшість українців – опитування

Щоправда, прихильників Євросоюзу в Україні все ж більше, ніж прихильників НАТО, інформує ZN.ua.

Вступ до НАТО та ЄС підтримують більшість українців – опитування
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Якби референдум про вступ України в ЄС проводився найближчим часом, то підтримали б євроінтеграцію 87% українців, йдеться в результатах опитування Соціологічної групи «Рейтинг». Проти членства в Євросоюзі проголосували б 4% громадян, не прийшли б на голосування – 8%.

Водночас 69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі п’яти років, ще 40% – протягом 1-2 років, 29% – до п’яти років. При цьому ще 14% вірять, що Україна стане членом Євросоюзу у наступні 5-10 років, 3% – за 10-20 років. Лише 7% громадян взагалі не вірять, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Соціологічна група "Рейтинг"

Що стосується референдуму по вступу до НАТО, то інтеграцію до Північноатлантичного Альянсу підтримали б 76% опитаних. Проти проголосували б 10%, не ходили б на референдум – 12%.

За даними соціологів, у березні 2022 вступ до НАТО підтримували 68% українців. На відміну від вступу до ЄС членство в НАТО обережніше сприймається мешканцями сходу країни (55% - за вступ, 20% – проти, 22% не прийшли б на голосування).





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