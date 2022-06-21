Понад сотня «денацифікованих» окупантів: ОТУ «Схід» відзвітували за добу

На сході ЗСУ знищили понад 100 окупантів, їхню техніку та два склади боєприпасів. Про це у Facebook повідомила пресслужба Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Російські окупаційні війська в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» втратили 106 військовослужбовців за добу.

Окрім того, ЗСУ активно нищать техніку окупантів. За добу знищено один танк, один БТР, два бронетранспортери типу МЛТБ, дві артилерійські системи, п’ять мінометів, сім артилерійських тягачів та два безпілотники. Також ЗСУ уразили два склади з боєприпасами.