Росіяни знову обстріляли Криворізький район. Під обстріл потрапили два села
В облраді розповіли, чи є постраждалі в результаті ворожих обстрілів, інформує
Вчора пізно ввечері російські окупанти обстріляли два села Криворізького району,
«Вчора пізно ввечері противник обстріляв околиці села Мар‘янське, що в Криворізькому районі на межі з Херсонщиною. Людей не зачепило, ворожий снаряд впав у поле і перебив лінію електропередач. Село частково залишилось без світла, але сьогодні все мають відновити. Внаслідок обстрілу загорівся сухостій, пожежу оперативно загасили», – повідомив Лукашук.
Крім того, загарбники вдарили по Великій Костромці. В житлові будинки російські вбивці не влучили, ніхто не постраждав.
У всіх інших районах області ситуація стабільна. Ніч у громадах минула тихо.