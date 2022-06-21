Росіяни знову обстріляли Криворізький район. Під обстріл потрапили два села

В облраді розповіли, чи є постраждалі в результаті ворожих обстрілів, інформує ZN.ua.

Росіяни знову обстріляли Криворізький район. Під обстріл потрапили два села
© Валентин Резніченко / Telegram

Вчора пізно ввечері російські окупанти обстріляли два села Криворізького району, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. На щастя, у результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

«Вчора пізно ввечері противник обстріляв околиці села Мар‘янське, що в Криворізькому районі на межі з Херсонщиною. Людей не зачепило, ворожий снаряд впав у поле і перебив лінію електропередач. Село частково залишилось без світла, але сьогодні все мають відновити. Внаслідок обстрілу загорівся сухостій, пожежу оперативно загасили», – повідомив Лукашук.

Крім того, загарбники вдарили по Великій Костромці. В житлові будинки російські вбивці не влучили, ніхто не постраждав.

У всіх інших районах області ситуація стабільна. Ніч у громадах минула тихо.





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Полковник, який передбачив вторгнення рф, оцінив загрозу Києву, Харкову і Запоріжжю: "Вони можуть знову ..."Полковник, який передбачив вторгнення рф, оцінив загрозу Києву, Харкову і Запоріжжю: "Вони можуть знову ..."
Строковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІСтроковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІ
Армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків - ЗеленськийАрмія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків - Зеленський
Заборона «ОПЗЖ» не завадить її членам переобратись знову до ВРУ — «Чесно»Заборона «ОПЗЖ» не завадить її членам переобратись знову до ВРУ — «Чесно»
ЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли ХарковаЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли Харкова
Росіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії: спливли нові цифриРосіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії: спливли нові цифри
Нова провокація на кордоні з Україною: у Росії обстріляли райцентрНова провокація на кордоні з Україною: у Росії обстріляли райцентр
Обстріли під чужими прапорами: в ISW розповіли про нову тактику росіянОбстріли під чужими прапорами: в ISW розповіли про нову тактику росіян
Війська РФ обстріляли Харків та область: троє дітей отримали пораненняВійська РФ обстріляли Харків та область: троє дітей отримали поранення
Вранці російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумщини та ЧернігівщиниВранці російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Последние новости
Подгружаем последние новости