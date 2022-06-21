Росіяни знову обстріляли Криворізький район. Під обстріл потрапили два села

Вчора пізно ввечері російські окупанти обстріляли два села Криворізького району, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. На щастя, у результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

«Вчора пізно ввечері противник обстріляв околиці села Мар‘янське, що в Криворізькому районі на межі з Херсонщиною. Людей не зачепило, ворожий снаряд впав у поле і перебив лінію електропередач. Село частково залишилось без світла, але сьогодні все мають відновити. Внаслідок обстрілу загорівся сухостій, пожежу оперативно загасили», – повідомив Лукашук.

Крім того, загарбники вдарили по Великій Костромці. В житлові будинки російські вбивці не влучили, ніхто не постраждав.

У всіх інших районах області ситуація стабільна. Ніч у громадах минула тихо.