Генсек ООН та президент Туреччини обговорили шляхи розблокування українського зерна

Ситуація залишається невирішеною, Українська держава не може проводити транспортування зерна, зважаючи на блокування з боку рф в акваторії Чорного моря, інформує ZN.ua.

Генсек ООН та президент Туреччини обговорили шляхи розблокування українського зерна
На тлі широкомасштабної війни, яку Кремль розв’язав 24 лютого, експорт зерна з України неабияк ускладнився
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Генсек ООН та президент Туреччини провели телефонну розмову щодо розблокування експорту українського зерна. Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації Реджепа Ердогана.

Спільні зусилля щодо експорту українського зерна через Чорне море стануть фактором запобігання світовій продовольчій кризі, зазначають на сайті відомства.


Оксана Коваль, ZN.ua





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