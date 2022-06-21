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2022-06-21
Генсек ООН та президент Туреччини обговорили шляхи розблокування українського зерна
Ситуація залишається невирішеною, Українська держава не може проводити транспортування зерна, зважаючи на блокування з боку рф в акваторії Чорного моря, інформує
На тлі широкомасштабної війни, яку Кремль розв’язав 24 лютого, експорт зерна з України неабияк ускладнився© Василь Артюшенко, ZN.UA
Генсек ООН та президент Туреччини провели телефонну розмову щодо розблокування експорту українського зерна. Про це
Спільні зусилля щодо експорту українського зерна через Чорне море стануть фактором запобігання світовій продовольчій кризі, зазначають на сайті відомства.
Оксана Коваль, ZN.ua