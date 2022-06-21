Окупанти намагаються взяти "Азот" і створюють "колгоспи" у Старобільську: свіжі карти боїв та аналіз від ISW

В Україні триває 118-та доба війни з російськими окупантами, які захопили Сєверодонецьк, але безуспішно намагаються взяти територію заводу "Азот", де закріпилися українські захисники, інформує Апостроф.

Про це йдеться у свіжому зведенні американського інституту вивчення війни.

За даними українських джерел, наступний тиждень буде вирішальним у битві за Сєверодонецьк, де російські сили зосередили війська та техніку.

Росіяни намагаються створити інформаційні приводи, щоб виправдати повільний і безуспішний поступ до Слов'янська з південного сходу від Ізюму.

Водночас російська армія намагається активізувати операції з перекриття українських комунікацій уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

Російські загарбники продовжують опір подальшому просуванню українських військ на північ від Харкова у бік кордону.

Також окупанти продовжують оборонні операції на південному напрямку.

Аналітики зазначили, що активність українських партизанів продовжує ускладнювати спроби російської окупаційної влади зміцнити контроль над окупованими територіями.

Водночас, в окупованому Старобільську Луганської області окупанти намагаються організувати подоби колгоспів та хочуть видавати мешканцям російські паспорти.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти торгують запчастинами, вкраденими з підбитої ЗСУ бойової техніки – ГУРОкупанти торгують запчастинами, вкраденими з підбитої ЗСУ бойової техніки – ГУР
Окупанти завдали ударів по харківському метро та коледжу: фото наслідківОкупанти завдали ударів по харківському метро та коледжу: фото наслідків
У Нацгвардії показали один з боїв за Сєвєродонецьк — відеоУ Нацгвардії показали один з боїв за Сєвєродонецьк — відео
Окупанти готують переправу з Криму буксирно-моторних катерівОкупанти готують переправу з Криму буксирно-моторних катерів
Російський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річкуРосійський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річку
Російські окупанти створюють штучні черги нібито за паспортами РФ у БердянськуРосійські окупанти створюють штучні черги нібито за паспортами РФ у Бердянську
Окупанти, погрожуючи зброєю, викрали у Херсоні списки виборців: їх можуть використати для псевдореферендумуОкупанти, погрожуючи зброєю, викрали у Херсоні списки виборців: їх можуть використати для псевдореферендуму
Окупанти в Чорному морі мають майже чотири десятки ракет – ОК «Південь»Окупанти в Чорному морі мають майже чотири десятки ракет – ОК «Південь»
«Путін дозволив мародерство»: окупанти хваляться вкраденим в Україні«Путін дозволив мародерство»: окупанти хваляться вкраденим в Україні
ЗСУ втратили контроль: окупанти захопили ще один населений пункт і готуються до проривуЗСУ втратили контроль: окупанти захопили ще один населений пункт і готуються до прориву
Последние новости
Подгружаем последние новости