Окупанти намагаються взяти "Азот" і створюють "колгоспи" у Старобільську: свіжі карти боїв та аналіз від ISW

В Україні триває 118-та доба війни з російськими окупантами, які захопили Сєверодонецьк, але безуспішно намагаються взяти територію заводу "Азот", де закріпилися українські захисники, інформує Апостроф .

Про це йдеться у свіжому зведенні американського інституту вивчення війни.

За даними українських джерел, наступний тиждень буде вирішальним у битві за Сєверодонецьк, де російські сили зосередили війська та техніку.

Росіяни намагаються створити інформаційні приводи, щоб виправдати повільний і безуспішний поступ до Слов'янська з південного сходу від Ізюму.

Водночас російська армія намагається активізувати операції з перекриття українських комунікацій уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

Російські загарбники продовжують опір подальшому просуванню українських військ на північ від Харкова у бік кордону.

Також окупанти продовжують оборонні операції на південному напрямку.

Аналітики зазначили, що активність українських партизанів продовжує ускладнювати спроби російської окупаційної влади зміцнити контроль над окупованими територіями.

Водночас, в окупованому Старобільську Луганської області окупанти намагаються організувати подоби колгоспів та хочуть видавати мешканцям російські паспорти.