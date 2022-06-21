Мобілізація українців з Польщі: черговий фейковий наратив росЗМІ

В Україні триває загальна мобілізація через російську агресію. РосЗМІ поширили черговий наратив – нібито Україна просить надати інформацію про українців віком до 60 років, які перебувають на території Польщі. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спростували цю інформацію та закликали громадян перевіряти підозрілі «документи», що публікуються в соціальних мережах.

Як почалося поширення фейку

За даними ЦПД, Урядовий центр безпеки Республіки Польща виявив фейковий лист до Міністерства закордонних справ Польщі, що нібито надійшов від МЗС України. У «документі» йшлося про необхідність надати інформацію про всіх чоловіків-українців віком до 60 років, які перебувають в країні.

Фахівці ЦПД проаналізували, що дана дезінформація з'явилася на одному з російських сайтів ще 3 лютого 2022 року, а 17 червня її поширив один з Telegram-каналів колаборантів.

Зазначається, що за допомогою таких «вкидів» ворог намагається отримати персональні дані українців та знизити рівень довіри до України.

«Таким способом ворог намагається отримати персональні відомості про українців, що перебувають за кордоном, для подальшого проведення інформаційно-психологічних операцій, покликаних знизити рівень довіри до України загалом», – пояснили фахівці.