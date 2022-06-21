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2022-06-21
Блінкен - сьогодні у світі найбільша кількість біженців за всю історію
У Всесвітній день біженців держсекретар США закликав співтовариство донорів збільшити внески для підтримки потреб біженців та інших уразливих груп населення у всьому світі, інформує
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Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив 20 червня із заявою з нагоди Всесвітнього дня біженців,
"… Ми відзначаємо безпрецедентну гуманітарну кризу в усьому світі, внаслідок якої з'явилася найбільша кількість біженців в історії», – констатував глава американського зовнішньополітичного відомства.
«Минулого місяця ми досягли трагічного рубежу, - продовжував він, - понад 100 мільйонів людей у всьому світі були насильно переміщені».
Юлія Мельничук, ZN.ua