Блінкен - сьогодні у світі найбільша кількість біженців за всю історію

У Всесвітній день біженців держсекретар США закликав співтовариство донорів збільшити внески для підтримки потреб біженців та інших уразливих груп населення у всьому світі, інформує ZN.ua.

Блінкен - сьогодні у світі найбільша кількість біженців за всю історію
© Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив 20 червня із заявою з нагоди Всесвітнього дня біженців, повідомляє "Голос Америки".

"… Ми відзначаємо безпрецедентну гуманітарну кризу в усьому світі, внаслідок якої з'явилася найбільша кількість біженців в історії», – констатував глава американського зовнішньополітичного відомства.

«Минулого місяця ми досягли трагічного рубежу, - продовжував він, - понад 100 мільйонів людей у всьому світі були насильно переміщені».


Юлія Мельничук, ZN.ua





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