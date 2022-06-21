Блінкен - сьогодні у світі найбільша кількість біженців за всю історію

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив 20 червня із заявою з нагоди Всесвітнього дня біженців, повідомляє "Голос Америки" .

"… Ми відзначаємо безпрецедентну гуманітарну кризу в усьому світі, внаслідок якої з'явилася найбільша кількість біженців в історії», – констатував глава американського зовнішньополітичного відомства.

«Минулого місяця ми досягли трагічного рубежу, - продовжував він, - понад 100 мільйонів людей у всьому світі були насильно переміщені».