Радбез ООН вивчить роль російської пропаганди у війні в Україні

У порядку денному сьогоднішнього засідання підбурювання до насильства, яке призвело до війни

Радбез ООН вивчить роль російської пропаганди у війні в Україні
© Офіс президента

У вівторок, 21 червня, Рада безпеки ООН розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причин російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

«Підбурювання до насильства, що призвело до скоєння жорстоких злочинів» – так сформульований пункт порядку денного засідання Радбезу, що відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, інформує ZN.ua.

Розгляд цього питання ініціювала Албанія, яка головує в Раді безпеки у цьому місяці. Заплановано, що виступлять члени Радбезу та запрошені спікери. Також очікується виступ посла України в Радбезі Сергія Кислиці.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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