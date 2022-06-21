Радбез ООН вивчить роль російської пропаганди у війні в Україні

У вівторок, 21 червня, Рада безпеки ООН розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причин російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» .

«Підбурювання до насильства, що призвело до скоєння жорстоких злочинів» – так сформульований пункт порядку денного засідання Радбезу, що відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, інформує ZN.ua .

Розгляд цього питання ініціювала Албанія, яка головує в Раді безпеки у цьому місяці. Заплановано, що виступлять члени Радбезу та запрошені спікери. Також очікується виступ посла України в Радбезі Сергія Кислиці.