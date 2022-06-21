Росія є злом, яке можна заспокоїти тільки на полі бою — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ — це зло, приборкати яке можна лише на полі бою, та запевнив, що українці відповідають російським окупантам за їхні дії проти нашої держави. Про це він сказав у вечірньому зверненні .

Президент зазначив, що, як він і очікував, Росія дуже нервово реагує на активність України.

"Знову обстріли Харкова, Одеси, знову — спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло — зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Увесь цей регіон — найбільш складний, там найважчі бої", — наголосив Зеленський.

Однак президент повторив, що схід України захищають наші міцні хлопці й дівчата.