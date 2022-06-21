Розвідка вирахувала військового РФ, який хвалився по телефону вбивством 10 бійців ЗСУ

Тепер і йому, і його нареченій надходять погрози і він у цьому звинувачує дівчину

Розвідка вирахувала військового РФ, який хвалився по телефону вбивством 10 бійців ЗСУ
© ZN.UA

Російський військовий, який воює в Україні, спершу похвалився своїй дівчині, що вбив 10 бійців ЗСУ. А коли розвідка встановила їх із дівчиною персональні дані, він прочитав її за те, що випрошувала в нього таку інформацію. Таку розмову перехопило Головне управління розвідки.

Все почалося кілька днів тому, коли ГУР МУО опублікувала розмову російського окупанта Івана Афлятонова з Казані, який воює на Херсонщині, з його дівчиною Еліною Нурутдіновою. Дівчина запитала його, що в нього було 28 травня, бо чула від дівчини іншого військового, що цього дня він заслужив нагороду. Тоді він відповів їй: Я знищив 1 БТР і до 10 чоловік піхоти. Це правда". І додав, що нагород та медалей не отримає, а отримає за це гроші, на що вона відповіла: «Молодець».

Але в цьому відео ГУР МОУ опублікувала не лише запис їхньої розмови, а й їхні фото та персональні дані.

Цей факт не на жарт стривожив Афлятонова та його дівчину. Вони почали отримувати погрози та українська розвідка 20 червня опублікувала нову розмову пари. У ньому хлопець звинуватив її за те, що вона випитала в нього таку інформацію і тим самим ризикнула і його, і себе.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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